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تعليم

تجارة طنطا تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية .. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 07:35 م
صدى البلد
أحمد على
نظمت كلية التجارة بجامعة طنطا اليوم الأحد حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل الميهى عميد الكلية.

أكد الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، على أهمية الاتحادات الطلابية للجامعات لدورها الأساسي في خدمة الطلاب ، مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات بين أعضاء الاتحاد الحالي والاتحادات السابقة ونقل تجاربهم والايجابيات والسلبيات التي عاصروها خلال فترة تواجدهم باتحاد طلاب الكلية.

وأوضح د. "سبع"، أنه ناقش اليوم مع الدكتور عادل الميهي امكانية تنفيذ برامج ودورات لطلاب الكلية لتأهيلهم لسوق العمل وبحث إمكانية التعاون في تلك البرامج مع كليات عالمية بحيث تكون داعمة لشهادات تلك الدورات وتعزز من امكانية قبولهم بسوق العمل.

وفي كلمته أكد الدكتور الرفاعي مبارك، أن الجامعة تدعم الاتحادات الطلابية في كافة الانشطة سواء كانت ثقافية او رياضية او اجتماعية أو غيرها ، موضحًا أن اتحاد الطلاب يعتبر حلقة الوصل بين الطلاب وإدارة الكلية بشكل خاص وادارة الجامعة بشكل عام الى جانب دورهم في بحث المشكلات التي تواجه الطلاب مع عميد الكلية او مع ادارة الجامعة سواء كانت ممثلة في نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو في رئيس الجامعة.

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل الميهي عن سعادته بمشاركة الدكتور مجدي سبع ، والدكتور الرفاعي مبارك في هذا الحفل ، موجهًا الشكر للاتحاد السابق لتعاونهم الدائم والتنسيق التام مع ادارة الكلية بهدف خدمة الطلاب إلى جانب تأسيس دورات شبه ثابتة للتربية العسكرية فكان له السبق بتنظيم تلك الدورات وهو ما يكمله الاتحاد الحالي، متمنيًا للاتحاد الجديد ان يكون على نفس المستوى والقدر من المسئولية.

شهد الحفل تنصيب رئيس الجامعة لاتحاد طلاب الكلية بحضور الدكتور أحمد عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هشام الابياري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور بسام بارومة منسق الأنشطة الطلابية بالكلية ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجمع كبير من الطلاب والعاملين بالكلية.
تجارة طنطا تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية .. صور
تجارة طنطا تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية .. صور
تجارة طنطا تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية .. صور
تجارة طنطا تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية .. صور
تجارة طنطا تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية .. صور

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