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تناول 4 حبات من اللوز يوميا.. واكتشف ماذا يحدث

الأحد 03/مارس/2019 - 08:01 م
صدى البلد
رنا عصمت
يحتوي اللوز علي فوائد صحية عديدة و التي أهمها تخفيض الكوليسترول والدهون والحماية من الإصابة بأمراض القلب، ويحتوي على البروتين لذلك فهو مفيد للأطفال، ويساعد على توسع الأوعية الدموية وتقليل الإصابة بارتفاع الضغط، ويحتوي على فيتامينات "أ" و"د" و"E" الذي يحمي الجسم من الأمراض السرطانية.

ونصح خبراء الصحة والتغذية بأهمية تناول 4 حبات من اللوز علي الأقل يوميًا واكتشف ماذا يحدث لجسمك بعدها ووفقًا لموقع "hhdresearch".

جاءت أهم فوائد اللوز فيما يلي:

1-يخفي علامات الشيخوخة.
2-تنظيم مستوي السكر في الدم.
3- تقوية الشعر وعدم تقصفه.
4-تقليل مستوي الكوليسترول في الدم.
5-يساعد علي الشعور بالإشباع.
6-يقلل من زيادة الوزن.
7-يقي من الإصابة بالسرطان.

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