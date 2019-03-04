هبة السمري لـ صدى البلد: نسعى للحصول على الاعتماد الدولي وتدريس السوشيال ميديا في الخطط الدراسية الجديدة وربط مشاريع التخرج بالمشروعات القومية وأدعم فتح أقسام الإعلام بجامعات الأقاليم.. فيديو وصور

الدكتورة هبة السمري المرشحة لمنصب عميد إعلام القاهرة تتحدث لصدى البلد

نسعى لحصول كلية إعلام القاهرة على الاعتماد من ACEJMC

طالب الإعلام لابد أن يكون مثقفا في كافة المجالات

تدريس السوشيال ميديا في الخطط الدراسية الجديدة

تطوير قسمي الإذاعة والصحافة تمهيدا للاعتماد الدولي

بدء ربط مشاريع تخرج الطلاب بالمشروعات القومية





استضاف موقع صدى البلد الدكتورة الدكتورة هبة السمرى، المرشحة لمنصب عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والوكيل السابق لكلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة ، في ندوة هامة عبرت خلالها عن رأيها في وضع كليات الإعلام ومناهجها في مصر.





*في البداية .. ما تقييمك لمستوى المناهج التي تدرس حاليا بكليات الإعلام في مصر؟





نحن في حاجة ماسة إلى تغيير المناهج التي تدرس في كليات الإعلام في مصر ، فلابد من إعادة النظر في كل المناهج الموجودة حاليا لجعلها تواكب التطورات الهائلة التي تحدث في وسائل التكنولوجيا.





*وهل هناك أي خطوات اتخذتها كلية إعلام القاهرة لتحقيق هذا التغيير المطلوب؟





نعم، بالفعل في كلية إعلام القاهرة بدأنا في اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الشأن مع بداية عام التعليم 2019 ، حيث بدأنا مراجعة خططنا الدراسية، لتواكب التطورات الهائلة التي تحدث في وسائل التكنولوجيا.





*ما هي أهم خطوة تتخذونها في خططكم الدراسية الجديدة؟





سنعمل على تدريس السوشيال ميديا لانها اصبحت مؤخرًا مؤثرة بشكل كبير ، وبالتالي فنحن في حاجة الى دراستها وتعريف الطلاب بسلبياتها وإيجابياتها.





*وماذا عن طموحكم للدخول في منافسات عالمية ودولية؟





حاليا نعمل على إعداد الكلية لتحصل على الاعتماد الدولي، لتكون كلية اعلام القاهرة هي أول كلية في مصر تحصل على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الامريكية ACEJMC وهي أكبر هيئة اعتماد لبرامج الإعلام في العالم.





*ما الأشياء التي ما زالت تنقصنا للحصول على هذا الاعتماد الدولي؟





متطلبات الاعتماد اشياء كثيرة لدينا منها إمكانيات مادية وافرة فلدينا 2 استوديو تليفزيوني و3 استوديو إذاعي ولكن ما نحتاجه هو خلق ربط إلكتروني لكل إدارات الكلية وتبني الأشياء التكنولوجية في كل تعاملاتنا بجانب البحوث العلمية ومنح المتميزين منها فرص للنشر الدولي والمنافسة الدولية.





*وما هي الخطوات التي اتخذتها الكلية لتحقيق هذا الهدف؟





منذ أن توليت مهمة القائم بأعمال عميد كلية إعلام القاهرة ، شكلنا لجنة للاعتماد الدولي ، وبدأت اللجنة في وضع الهيكل الجديد المطور للكلية، وسنبدأ بتطوير قسمي الإذاعة والصحافة.





وستطرح اللجنة خطة التطوير في مؤتمر علمي بحضور جميع خبراء الاعلام ، لتقييم المقررات الجديدة المقترحة والتأكد من انها ستلبي احتياجات سوق العمل ام لا ، كما نعمل الان على تحقيق المعايير المطلوبة للاعتماد من حيث عدد ساعات مقررات كل تخصص ووعدد المقررات العامة.





*في رأيك ما هي أهم السمات التي لابد أن يتسم بها طالب كلية الإعلام في المرحلة الحالية؟





كليات الإعلام تحتاج مواصفات خاصة في طالب الإعلام بجانب مجموعة بالثانوية العامة ، فطالب الإعلام لابد ألا تكون ثقافته منحصرة فقط في تخصصه ، ولكن لابد أن يكون مثقفا في كل المجالات حتى يكون إعلاميا ناجحا ومؤثرا.









*ما رأيك في فكرة زيادة عدد أقسام وكليات الإعلام في الفترة الأخيرة ؟





أنا مع فكرة إنشاء كليات وأقسام جديدة للإعلام في الأقاليم؛ لأن هذا اتجاه محمود لأن الأقاليم لابد أن يكون لديها كوادرها الإعلامية التي تخرج من بيئتها ، وتعبر عن احتياجات هذه البيئة.





*ما مدى إمكانية تطبيق فكرة عمل اختبارات قبول للالتحاق بكليات الإعلام ؟





بالفعل هذا الأمر مطروحا علي لجنة قطاع الدراسات الإعلامية ، بحيث يكون لكليات الاعلام امتحانات قبول للطلاب، ولكن لم يخرج أي قرار رسمي للتنفيذ حتى الآن ولكننا نؤيد الفكرة بكل تأكيد.





*هل هناك دور يمكن أن تلعبه كليات الإعلام لجعل طلابها يساندون المشروعات القومية في مصر؟





في ظل القصور الملحوظ من وسائل الإعلام في توضيح المشروعات القومية وابعادها للرأي العام ، قررت كلية الإعلام بجامعة القاهرة بدء ربط مشاريع تخرج الطلاب بالمشروعات القومية وذلك لدعم الاتجاهات التنموية لدى الشباب ، فرسالة طلاب الإعلام من خلال المشاريع ستصل افضل لفئة الشباب لتقارب عمر المرسل والمستقبل





*بالتزامن مع ترشحك لانتخابات عمادة كلية إعلام القاهرة.. ما هي ابرز ملامح الخطة المقرر تنفيذها في حالة فوزك؟





الاعتماد الدولي يحظى بنسبة كبيرة من خطتي ، فهدفي أن اقود الكلية الي الاعتماد الدولي والذي يمثل اكبر انجاز ، وسأعتمد في ذلك على خبرتي في هذا المجال ، فأنا كنت معارة في جامعة الشارقة وعضوة في الفريق الذي تولي إعداد ملفات الاعتماد من هيئة الاعتماد الامريكية ، وبالتالي اتمني أن استخدم خبرتي في واساعد كليتي ان تحصل علي الاعتماد الدولي لتصبح أول كلية إعلام تحصل على الاعتماد .





*هل هناك كيان يجمع مسئولي كليات الإعلام في الدول العربية ؟





نعم هناك جمعيات علمية كجمعية كليات الإعلام العربية التي اتشرف بكوني أمين عام لها ، ونقوم بتنظيم العديد من المؤتمرات المشتركة لتطوير كليات الإعلام.





*ما هي أحدث قرارات هذه الجمعية؟





الجمعية لديها خطة ستبدأ بعقد ملتقى عن مواقع التواصل الاجتماعي والأمن المجتمعي وسيضم كل الكليات ، كما سيتم تنظيم مهرجان مشترك لمشاريع التخرج في كل الدول العربية بمشاركة الطلبة ، وسيتم منح جوائز للتميز لتحميس الطلاب على الإبداع .



