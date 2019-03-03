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أخبار البلد

سحر نصر: مادة بالقانون الجديد لأول مرة للمساواة بين الجنسين في الاستثمار

الأحد 03/مارس/2019 - 05:56 م
صدى البلد
وجهت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر للبنك الدولى لقيامه بهذه الدراسة المهمة التى تخص تمكين المرأة .

وأضافت نصر، خلال مؤتمر اطلاق دراسة "حول التمكين الاقتصادي للمرأة" ، بحضور مارينا ويس، المديرة الاقليمية للبنك الدولى في مصر، والسفير جيفرى ادامز، سفير بريطانيا بالقاهرة: قمنا بتقييم وضع المرأة فى 2005 ثم حدثناه فى 2010 والآن هذا التقييم هام جدًا لأن الحكومة تقوم بإصلاح اقتصادى واجتماعي ، لذلك يجب أن نقيم عمل المؤسسات فى تحقيق التنمية والتمكين للمرأة .

وأكدت نصر، على أهمية الاستثمار فى المواطن الذى يعد من أهم موارد الدولة فى كل شيء سواء تعليما ودراسة وصحة، كما نتمنى أن يكون للمواطن بالمقابل دور فعال فى نهضة بلاده .

وتابعت ان الأفضل والأكفأ هو من يحصل على الوظائف بدون تفرقة بين الجنسين لتحقيق استراتيجية النمو .

وأشارت الى أنه فى عام 2017 وضعت مادة فى قانون الاستثمار، لأول مرة للمساواة بين الجنسين فى الاستثمار ، وأتمنى تحويل التوصيات التى نخرج بها لخطة نعمل عليها .

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