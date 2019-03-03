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رياضة

أنطوي يضيف الهدف الثالث لـ المقاصة ويصعب المهمة على الإنتاج الحربي ..فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 06:22 م
جون أنطوي
جون أنطوي
حسن العمدة
أحرز جون أنطوي الهدف الثالث لفريقه مصر المقاصة فى شباك الانتاج الحربي فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي جهاز الرياضي العسكري فى الجولة الـ25 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الثالث للفريق الفيومي فى الدقيقة 59 عن طريق أنطوي عقب تلقيه تمريرة رائعه من صلاح عاشور لينفرد بالمرمي بسرعته فيسددها بإتقان لتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثالث لمصر المقاصة .

وافتتح مصر المقاصة التهديف فى الدقيقة 13 عن طريق صلاح عاشور من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة من زميله فتسكن الشباك علي الفور، معلنا الهدف الأول للفريق الفيومي .

وأدرك فريق الانتاج الحربى، هدف التعادل فى الدقيقة 27 عن طريق محمود البدري من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، معلنا هدف التعادل للفريق العسكري.

وعاد مصر المقاصة للتهديف مرة أخري وأحرز الهدف الثاني فى الدقيقة 32 عن طريق ميدو جابر من صاروخية قبل منطقة الجزاء لتسكن الشباك .

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الخامس برصيد 35 نقطة بينما جاء الانتاج الحربي فى المركز السابع برصيد 31 نقطة.

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