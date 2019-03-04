تعرف على 3 أمور كان رسول الله يدعو بها لمن يريد السفر

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يدعو لمن يريد السفر بثلاثة أمور.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو لمن جاءه يرغب في السفر، بثلاثة أمور أولها زيادة التقوى ، وثانيها مغفرة الذنب، وثالثًا بأن ييسر له الله سبحانه وتعالى كل الخير في أي مكان هو فيه.



واستشهد بما ورد في جامع الترمذي، أنه جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي، قَالَ: «زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى»، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: «وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ».

