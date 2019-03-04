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ديني

الحبيب الجفري يحذر من فعل شائع بـ فيسبوك يعادل إثمه قتل مؤمن

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:01 ص
فيسبوك
فيسبوك
أمل فوزي
قال الحبيب علي الجفري، إن هناك فعلًا شائعًا بين كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك يعادل جرمه قتل مؤمن، منوهًا بأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد نهى عنه وحذر منه في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة.

وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من الآداب النبوية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية، تجنب اللعن، فلا تلعن مخلوقًا لله ولو كان جمادًا، مشيرًا إلى أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عن لعن المسلم لأخيه، وكذلك كافة المخلوقات سواء إنسان أو حيوان وحتى الجماد.

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قيل يا رسول الله أدعُ على المشركين، فقال –صلى الله عليه وسلم-: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَة»، وفيما جاء في صحيح البخاري، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «لعنُ المؤمن كقتلِهِ»، وقال ابو الدرداء رضي الله عنه: «ما لَعن أحدٌ الأرضَ إلا قالتْ لعنَ اللهُ أعصانا لله».

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