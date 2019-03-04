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ديني

البحوث الإسلامية: في هذه الحالة لا يقبل الله تعالى منك النوافل

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:01 ص
صلاة النافلة
صلاة النافلة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أنهم أوصوا باتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم – وبلغوا عنه الهدي النبوي الشريف.

وأوضح "البحوث الإسلامية" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السلف الصالح أرشدوا إلى ضرورة الحرص على أداء العبادات في وقتها، وعدم تأخير الطاعات وأدائها في آخر وقتها، منوهًا بأن هناك حالة لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد ما يؤديه من النوافل، وهي إذا لم يؤد الفرائض.

واستشهد بما ورد أنه لما حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ الصديق -رضي الله تعالى عنه- الْمَوْتُ دَعَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُ : "اتَّقِ اللَّهَ يَا عُمَرُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلا بِالنَّهَارِ لا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ ، وَعَمَلا بِاللَّيْلِ لا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّهُ لا يَقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدَّى الْفَرِيضَةُ".

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