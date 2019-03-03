أبويا بقى وزير.. قصة تدوينة كشفت عورة السوشيال ميديا وأوقعت الإعلام في فخها

بمجرد قبول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عقب حادث اصطدام جرار قطار رقم 2302، على رصيف نمرة 6 داخل محطة رمسيس، الذي تسبب في وفاة 22 مواطنًا، وإصابة أكثر من 40، ولم تتوقف التكهنات حول من سيتولى من يتولى حقيبة النقل بعد تلك الكارثة.





وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية ولم تتوقف التكهنات حول من سيتولى مسئولية حقيبة النقل، حتى نشر كثيرون عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشخصيات التي أكدوا معرفتهم بتلك الترشيحات من مصادرهم الخاصة التي تناقلها بعدهم العديد من المواقع الإخبارية والبرامج التلفزيونية

أغرب تلك الترشيحات التي أعلنتها العديد من المواقع الإخبارية، وبعض البرامج الفضائية، كانت الإعلان عن تولى، الدكتور مهندس محمد وجيه عبدالعزيز، وزيرًا للنقل والمواصلات، والتي نسبت له العديد من وسائل الإعلام، العديد من المناقب من بينها أنه صاحب إنشاء جميع محطات وأنفاق السكة الحديد المطورة في فرنسا، وصاحب طفرة السكك الحديد السويدية.





خبر تكليف محمد وجيه عبدالعزيز بحقيبة النقل لم يتوقف عند حد ترديده على وسائل التواصل الاجتماعي، ونسب العديد من الصحفيين، علمهم بهذا التكليف لمصادرهم الخاصة، حتى تناقلته العديد من المواقع الإخبارية، والبرامج الفضائية، قبل أن تظهر الحقيقة التي كشفت هشاشة تلك المصادر وعورة كثير من وسائل الإعلام وانسياقها خلف السوشيال ميديا.





قصة تكليف الوزير الجديد - وفقا لما نصبته السوشيال ميديا- ربما تكون أغرب من الخيال، خاصة وأنه ابنه هو صاحب الفكرة بغرض وضع حد لمسلسل الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانسياق الإعلام خلفها.



