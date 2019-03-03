الأهلى والزمالك ينافسان بطل قطر لضم نجم المغرب

تلقى الرجاء البيضاوى المغربى، عرضًا من فريق الريان القطرى للحصول على خدمات مهاجم الفريق المغربى بنحليب.





وأشارت تقارير مغربية، إلى أن الريان قدم عرض بقيمة 600 ألف دولار مناصفة بين الفريق واللاعب على سبيل الإعارة ، لكن الفريق المغربى لم يبدى إهتمامًا بهذا العرض، وذلك لحاجتها لخدمات اللاعب في المرحلة المقبلة، كما أن القيمة المالية لم تغري كذلك مسؤوليه.



