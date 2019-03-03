المجلس القومى للمرأة يطلق تقريرا حول التمكين الاقتصادى للمرأة.. سحر نصر: نعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار

مايا مرسى: الشمول المالي عامل رئيسي للحد من الفقر

.سح نصر: الوزارة تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار

أدامز: تحديد السياسات والحلول تمكن المرأة فى مصر لزيادة النمو الاقتصادى



أطلقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم تقريرا حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة.



وأعد البنك الدولى التقرير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عددًا من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.



وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بخروج هذا التقرير الهام فى هذه المرحلة لتوضيح الوضع الراهن فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة أن هذه القضية تقع على أولويات المجلس، مشددة على أن الدستور المصرى 2014 قد أرسى أساس لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواة.



وأشارت رئيسة المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠، مؤكدة أنها تتضمن محور خاص بالتمكين الاقتصادى للمرأة.



وأشارت رئيسة المجلس إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضا قانون الخدمة المدنية ٢٠١٦ الذى يمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ٤ أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل أداة رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الأعراف والسلوكيات التى تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع، لافتة الى محددات مشاركة المرأة في سوق العمل منها الأعراف والقيم الاجتماعية وأعباء المسئوليات الزوجيه والنقص في مرافق رعاية الطفل والنقص فى برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي.



وشددت رئيسة المجلس على أن الشمول المالي يعد عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة فى الاقتصاد الرقمى، مشيرة إلى بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام ٢٠١٧ ، والذى يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر الى ٧٠%من اصل 3 مليون مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل وطنى للتدريب على رعاية المسنين وأقر رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفولة المبكرة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.



وأشارت الى أن العمل على تعظيم المساواة بين الجنسين تم بالتعاون بين المجلس ووزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة، وتم تحكيم عشر شركات حتى الآن، وجار العمل الان على الختم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مع القطاع الحكومى.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتما إلى مزيد من فرص العمل للنساء وعلى الأمد المتوسط فإنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات التى أدخلت على الإطار الأساسى لأنشطة الأعمال، ومنها اعتماد سعر صرف مرن، والنهوض بالقطاعات الجديدة الموجهة للتصدير.



وعبرت عن حلمها بدعم تعيين المزيد من النساء فى مجالس إدارة الشركات الكبرى، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة فى مصر من 24.7% فى الربع الثاني من عام 2017 الى 21.2 % فى نفس الفترة من عام 2018 ، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سوف يؤدى الى انخفاض أكبر فى معدلات بطالة النساء.



وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن التقرير أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي نفذته الحكومة أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للرجل والنساء، خاصة في القطاعات المُوجهة للتصدير وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفرت في الآونة الأخيرة فرصًا هائلة لتشغيل الإناث، مثل الصناعات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية.



وأضافت الوزيرة، أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموًا.



وأكد السير جيفرى ادامز، السفير البريطاني بالقاهرة فخر بريطانيا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الدولي لدعم تقرير التمكين الاقتصادى للمراة، وعبر عن أمله من خلال هذا التقرير في تحديد السياسات والحلول التي تمكن المرأة فى مصر من أجل زيادة النمو الاقتصادى.



وعبرت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، عن سعادتها بالعمل مع الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون والحكومة البريطانية على خروج هذا التقرير الهام، وأكدت على التقدم الذي أحرزته مصر في طريق تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا.