عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال الفاجومي من كفر نجم لـ المقطم وأسرار عمله مع الإنجليز..صور

مشروع "عاش هنا" أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



من أبرز الأماكن التي وثقها المشروع، المكان الذي عاش فيه الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم "الفاجومي، حيث وضع لافتة على منزله توضح عنوانه "8509 شارع كريم بنونة من شارع 9 شقة – المقطم- القاهرة" كما دون على اللافتة تاريخ الميلاد: 23/05/1929، تاريخ الوفاة: 03/12/2013.



ولد "الفاجومي" في قرية كفر نجم مدينة "أبو حماد محافظة الشرقية" أحد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز في الفن والشعر العربي -التحق بكتاب القرية على عادة هذا الزمن خاصة في القري . - تنقل بين العديد من المهن في مطلع حياته، عمل نجم في معسكرات الجيش الإنجليزي متنقلا بين مهن كثيرة: ، لاعب كرة، بائع، عامل إنشاءات وبناء، ترزي. وفي فايد، وهي إحدى مدن القنال التي كان يحتلها الإنجليز، التقى بعمال المطابع الشيوعيين، وكان في ذلك الوقت قد عَلَّم نفسه القراءة والكتابة وبدأت معاناته الطويلة تكتسب معنى. واشترك مع الآلاف في المظاهرات التي اجتاحت مصر سنة 1946 وتشكلت أثناءها اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال.



- سجن في فترات مختلفة لأسباب سياسية. - شارك وهو في السجن في مسابقة الكتاب الأول تحت رعاية المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون وعلى إثرها فاز بجائزة المسابقة.



-استطاع أن يصدر بعدها الديوان الأول له عنوان "من شعر العامية المصرية "وتم نشر الديوان وكان ما يزال بالسجن، وكتبت مقدمة الديوان الكاتبة سهير القلماوي.



-التقي بعازف العود والملحن الشيخ إمام بحكم سكنهما في مكان واحد وهو حارة خوش أو ما يعرف بحوش آدم.



-أصبحا ثنائيًا شهيرًا في كتابة وتلحين وغناء الأغنيات السياسية.



الجوائز التي حصل عليها:



حصل على جائزة الأمير كلاوس الهولندية حيث تعتبر من أرقى الجوائز العالمية ولكنه لم يتسلمها لوفاته قبل موعد الاستلام بأيام.



حصل على المركز الأول ضمن استفتاء قامت به وكالة أنباء الشعر العربي.



تم اختياره في عام 2007 من قبل صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة كسفير للفقراء.



بعد وفاته منح وسام العلوم والفنون



من أشهر قصائده: يعيش أهل بلدي، جائزة نوبل، الأخلاق، الخواجة الأمريكاني، استغماية، الأقوال المأثورة، هما مين واحنا مين، الكلمات المتقاطعة، جيفارا مات، حسبة برما، بابلو نيرودا، تذكرة مسجون. الجوائز والأوسمة - جائزة الأمير كلاوس الهولندية حيث تعتبر من أرقى الجوائز العالمية.



يذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.

