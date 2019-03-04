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برلمان

برلمانى: يطالب بإطلاق اسم الشهيد الصواف على إحدى مدارس حدائق القبة

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
القسم السياسي
تقدم النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بمذكرة للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لإطلاق اسم الشهيد البطل ملازم أول بحرى محمد صلاح محمود السيد الصواف على اسم إحدى مدارس منطقة دائرته الانتخابية حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وقال "أبو جاد" فى مذكرته إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سنت سنة حسنة فى إطلاق أسماء الشهداء من صقور وابطال القوات المسلحة الأبرار على إحدى المنشآت التابعة للدولة تخليدا لذكراهم العطرة معربا عن ثقته الكاملة فى استجابة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرغبة اهالى وجماهير حدائق القبة بإطلاق اسم الشهيد البطل "الصواف" على إحدى المدارس بالمنطقة.

وتوجه النائب حسين ابو جاد بتحية قلبية لجميع أرواح شهداء مصر الأبرار من الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها ضد شياطين الإرهاب وقوى الشر والظلام.

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