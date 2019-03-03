قطع لسان الإخواني السليط .. معتز مطر بطل الافتراءات وأيقونة التناقضات

الصوت العالي لا يخبرك دائما بالحقيقة، قد يخفي وراءه من التناقضات ما لا يستوعبها عقل بشري يتلقى وينتقي ويحلل ويحكم، ليصل في النهاية إلى نتيجة لا خلاف عليها "التناقض المتكرر يعني الفراغ العقلي والذات الجوفاء".



هي صفات اجتمعت في صاحب الصوت العالي والمعلومات الغائبة "معتز مطر" المذيع بقناة الشرق الإخوانية التي تبث سمومها للمصريين من الأراضي التركية، غير عابئة بما تخلفه الشائعات والأكاذيب من مشكلات وما تلصقه بهم من سوء وانحدار في أعين المصريين الذين يكشفون تلك الألاعيب سريعا.



في مشاهد قريبة كان مطر رمزا للتناقض وأداة للنقد على المستوى السياسي فيما يجري من أحداث، دعم نظام محمد مرسي بكل ما أوتي من قوة متجاوزا كل الأحداث والحوادث التي جرت في عهده، بينما هاجم الدولة المصرية والرئيس السيسي في الوقت الحالي في أحداث تبدو شبيهة.



سنّ مطر لسانه على الدولة المصرية في أعقاب حادث محطة مصر، ولم يترك من بذيء التصريح حرفا واحدا لم يستخدمه للمزايدة على أرواح الضحايا وكسب معركة سياسية لطالما خسرها من قبل.



قال شامتا متهكما «هذا حدث استثنائي لا يحدث إلا نادرا في العالم وللأسف هندور على الشماعة .. هندور على مين السبب ومين هيشيل الليلة»، «المفروض اللي هيشيل الليلة هو اللى هيصلح منظومة سكك الحديد في أفريقيا».



وعند وقوع حادثة قطار أسيوط في عهد حكم الإخوان والتي راح ضحيتها حوالي 50 طفلا، خرج مطر بتصريحات فضفاضة ملونة لا يفهم منها ما يريد سوى إبعاد المسؤولية السياسية عن الرئيس الإخواني، قال حينها عبارات مطاطة مثل «هناك مزايدون ونتمنى من الله أن يتمتعوا بقلوب رحيمة وألا يستغلوا هذا الحادث البشع في مزايدة سياسية».



وقال أيضا « مينفعش نزود المزايدات ولا يصح أن نزيد الجروح ونبالغ عشان نخلص من مرسي»، « لازم نبقى عارفين أنه فيه مصر وقبل مصر فيه ربنا».



قبل ذلك كان مطر لا يتوانى عن الإشادة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية قبل ثورة 30 يونيو قائلا «رسالة شكر للمجلس العسكري وتأمينه الكبير للانتخابات، ونكن كل الاحترام والتقدير للجيش المصري، ولا نملك كشعب ان نكره هذا الجيش، وحرصا وحبا واعتزازا بالجيش وبالبلد».



وتابع مطر: «الجيش بغض النظر عن رأيك فيه فهو جيشنا، وجيشنا أهم من كل شيء، ومصر أهم من الجميع»، مضيفا: «المجلس العسكري بأكمله انحاز للثورة وللحق وهذه شهادة للتاريخ، والجيش مع الشرطة ساندنا ودعمنا.



وأضاف «مطر»: «الجيش والشعب إيد واحدة وكلنا نؤكد عليها تأكيدا على حق، وهذه البلد لا يجادل فيها اثنان على هذا، والذي يجادل فيها هو رجل اعمى البصيرة، وهكذا هي وزارة الداخلية، وهكذا هو المجلس العسكري، ولكن النقد باحترام».



نفس الرجل هو من يخرج اليوم في كل مساء من أثير تركيا ليهاجم الجيش والشرطة بأقذع العبارات، ليس لشيء وإنما لانحيازهم إلى الشعب الذي قرر عزل الإخوان واختيار هوية مصر الثابتة التي لا تتغير مع الزمن.



أما عن آخر شطحات الإعلامي الهارب، فكانت خطة الصافرات التي لم يفهم لها رواد السوشيال ميديا معنى، فراحوا يسخرون منها بكل ما أوتوا من جمال النكتة وخفة الظل التي أحبطت نوايا المذيع الإخواني.



مطر دشن هاشتاج "اطمن أنت مش لوحدك"، يطلب من خلاله النزول إلى الشوارع وإحداث أعمال الفوضى والإرهاب، يوم الأربعاء في تمام الساعة 11 إلى 11:30 قائلا: "دي صفارة إنذار أولى تدل على أننا قادرون، ولسة فيه اختبارات وهيبقى فيه اختبار أول وتاني وتالت، وهتكون الاختبارات بسيطة جدًا، في مستوى الطالب الضايع مش المتوسط".



النشطاء ردوا على مطر بهاشتاج #خاف_انت_طلعت_لوحدك وشهد الهاشتاج انتشارا واسعا خاصة بين الشباب المدرك لأطماع قلة استباحوا الدماء وساهموا فى تدمير الأوطان ببث سمومهم على ألسنة من سعوا لبيع أوطانهم من أجل دولارات.