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رياضة

مصر المقاصة يتغلب على الإنتاج الحربي بثلاثية في الدوري الممتاز.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 06:29 م
لاعبو مصر المقاصة
لاعبو مصر المقاصة
حسن العمدة
حقق فريق مصر المقاصة، فوزا مستحقا علي منافسه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين على جهاز الرياضة العسكري فى الجولة الـ25 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح مصر المقاصة التهديف فى الدقيقة 13 عن طريق صلاح عاشور من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة من زميله فتسكن الشباك علي الفور، معلنا الهدف الأول للفريق الفيومي.

وأدرك فريق الإنتاج الحربى، هدف التعادل فى الدقيقة 27 عن طريق محمود البدري من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، معلنا هدف التعادل للفريق العسكري.

وعاد مصر المقاصة للتهديف مرة أخرى، وأحرز الهدف الثاني فى الدقيقة 32 عن طريق ميدو جابر من صاروخية قبل منطقة الجزاء لتسكن الشباك .

وجاء الهدف الثالث للفريق الفيومي فى الدقيقة 59 عن طريق أنطوي عقب تلقيه تمريرة رائعه من صلاح عاشور لينفرد بالمرمي بسرعته فيسددها بإتقان لتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثالث لمصر المقاصة .

وبهذه النتيجة يقفز فريق مصر المقاصة إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة ويدخل المربع الذهبي بينما تجمد الإنتاج الحربي فى المركز السابع برصيد 31 نقطة.

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