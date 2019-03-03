استجابة لـ صدى البلد.. طرح عملية كوبري العكريشة خلال أسبوعين

تفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، الأحد، كوبري العكريشة الرابط بين قريتي العلامية وابشان بمركز بيلا، بعد شكاوى المواطنين من وجود خطورة منه على الأرواح لوجود تصدعات وتشققات بالكوبري.



يأتي هذا في استجابة سريعة من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لما نُشر بموقع "صدى البلد"، تحت عنوان "كوبري العكريشة يهدد الأرواح بكفر الشيخ.. الأهالي: آيل للسقوط.. فيديو وصور"، يوم السبت قبل الماضي الموافق 23 فبراير .



وكلف محافظ كفر الشيخ، على الفور بتشكيل لجنة لإعداد تقرير فني وهندسي حول سلامة هذا الكوبري الإنشائية وعما إذا كان محتاجًا لإحلال وتجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل سلامة المواطنين.



وتبين من خلال المعاينة الهندسية اليوم، وجود شروخ وتهالك وهبوط وتشققات وتصدعات بالطبقة السطحية للكوبري، وكذلك تصدعات في أعمدة الكوبري وظهور حديد التسليح منه وانهيار "الدرابزين" الخرساني بجانبي الكوبري.



وقال مبروك، لـ"صدى البلد"، إن مهندس صرف الغربية أفاد أثناء إجراء المعاينة بطرح الكوبري لإحلاله وتجديده بتمويل من البنك الأفريقي في 20 مارس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه مشددًا بإنشاء تحويلة بديلة للكوبري وعمل لوحات إرشادية قبل إجراء عملية الإحلال والتجديد.



جدير بالذكر أن لجنة معاينة الكوبري قد ضمت اللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة بيلا، رئيسًا، وعضوية كل من المهندس مصطفى الشهاوى، بهيئة الطرق والكباري، والمهندس أسامة الجارحى، بمديرية الطرق بكفر الشيخ، والمهندس محمد عبد السلام، مهندس صرف الغربية، وأحمد عبد الواحد، رئيس الوحدة المحلية لقرية إبشان، والمهندس وائل الخواجة، مهندس بشركة مياه بيلا، وعبد الله السنديوني، مهندس طرق بيلا.

