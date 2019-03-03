صادروا كل شيء .. لماذا قام موظفون في ألمانيا بأخذ كلب عنوة من أصحابه

في حالة غريبة في ألمانيا، لاحقت وصادرت السلطات هناك كل ما هو ممكن لعائلة بسبب ديونها الكبيرة لدرجة صادرت فيها حتى الحيوانات، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.





وتعرضت السلطات في مدينة أهلين الألمانية لانتقادات كبيرة بسبب قيامها بمصادرة كلب تابع لأحد العائلات بسبب عدم قيامهم بدفع الضرائب حيث قامت السلطات بعرض الكلب للبيع على موقع eBay لاسترداد الأموال المستحقة.





وتوجه أحد مسئولي القضاء لمنزل العائلة لمصادرة بعض الأشياء الثمينة الموجودة بالمنزل كتعويض عن الديون المالية المستحقة للبلدية.





وحاول المسئولون في البداية مصادرة كرسي متحرك لأحد أفراد العائلة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأن الكرسي لم يكن ملكا للعائلة، لذلك قرروا مصادرة الكلب، حيث تم عرضه للبيع مقابل 750 يورو.



