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ديني

تعرف على 21 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها في الصلاة

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:01 ص
الدعاء في الصلاة
الدعاء في الصلاة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا وعلمنا الدعاء في الصلاة، وكان لنا خير أسوة في ذلك.

وأوضح "البحوث الإسلامية" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من الأدعية التي أوصى بها وعلمنا إياها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بها في الصلوات، هي: "اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم".

واستشهد بما ورد في صحيح البخاري، عن عن أَبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي الله تعالى عنه- ، أَنَّه قَالَ لِرَسولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-: عَلِّمني دُعَاءً أَدعُو بِهِ في صَلاتي، قَالَ: قُلْ: "اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم".

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