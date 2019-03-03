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رياضة

ديربي الميرسيسايد .. ليفربول محمد صلاح يتوعد إيفرتون في جوديسون بارك

الأحد 03/مارس/2019 - 06:27 م
صدى البلد
القسم الميدانى
سيكون نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح متسلحًا بالتاريخ عندما يحل ضيفًا على إيفرتون فى السادسة والربع مساء اليوم على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الريدز يتفوق في تاريخ المواجهات
وذكر الموقع الرسمي لنادى ليفربول أن الفريق يطمح فى تحقيق رقم قياسى جديد بعدم الهزيمة ضد الجار إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك" للمباراة الثامنة على التوالي.

وتقابل الفريقان فى 232 مباراة سابقة فى كل المسابقات، حقق فيها ليفربول الفوز في 93 مناسبة، في مقابل 66 حالة فوز للفريق الأزرق، بينما سيطر التعادل على 73 مباراة.

وحقق ليفربول وايفرتون نفس عدد مرات الفوز على ملعب "جوديسون بارك" في مباريات الديربي في كل المسابقات بواقع 40 مرة في 113 مباراة.

في آخر 38 مباراة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، لم يخسر ليفربول إلا فى 3 مباريات فقط، جميعها على ملعب "جوديسون بارك"، ويحافظ ليفربول على سجل خالٍ من الهزائم ضد جاره فى آخر 16 مباراة داخل وخارج أرضه، وهو أفضل سلسلة بدون هزيمة فى تاريخ مواجهات الفريقين حتى الآن.

ويسعى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، لقيادة ليفربول نحو قطع خطوة جديدة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990، عندما يحل ضيفًا على إيفرتون فى مباراة "ديربى الميرسيسايد".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بعد فوزه على بورنموث بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما يحتل ليفربول المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

قامت نشر الصفحة الرسميه ليفربول علي موقع التواصل الاجتماعي "توبتر" بدخول اللاعبين وصول اللاعبين، التركيز يظهر على وجوه الجميع وكأنه تحذير للخصم.


ديربي الميرسيسايد .. ليفربول محمد صلاح يتوعد إيفرتون في جوديسون بارك

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