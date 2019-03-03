تكريم المحافظين السابقين في يوم الوفاء بالوادي الجديد

نظمت محافظة الوادي الجديد ، اليوم احتفالية كبرى تحت عنوان (يوم الوفاء)، تنفيذا لمبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لتكريم قيادات المحافظة الذين بلغوا السن القانونية وأحيلوا إلى المعاش كنوع من رد الجميل والتقدير على الجهود المبذولة والمخلصة في رحلة عطائهم خلال فترة عملهم بالمحافظة، وعلى رأسهم المحافظين السابقين للمحافظة.



وقام الزملوط، بتكريم عدد من المحافظين السابقين الذين توفوا وذلك بإطلاق أسمائهم على شوارع وطرق المحافظة تخليدا لذكراهم، كما تم تكريم اللواء مدحت عبد الرحمن واللواء جمال إمبابي واللواء محمود خليفة، كما تسلم أنجال وذوي المحافظين السابقين التكريم عن المرحوم الدكتور فاروق التلاوي والدكتور فهمي نجم والمهندس محمود فوزي البرنس وكذلك تم تكريم اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة السابق.



كما أكد الزملوط خلال الاحتفالية أن المحافظين السابقين رموزًا مشرفة ونماذج بناءة يحتذى بهم في العطاء والجدية والتفاني في العمل، مشيرًا إلى أنه يسير على درب أسلافه في مواصلة العمل وضرورة الاستفادة من خبراتهم في خطط تنمية المحافظة المستقبلية.



وخلال الاحتفالية قام الزملوط يشاركه المحافظون السابقون بتكريم عدد من الشباب أصحاب المشروعات المستحدثة والتي تساهم بشكل كبير في تنمية حقيقية في المجالات المختلفة بالمحافظة، كما تم تكريم المتميزين في الأنشطة الرياضية والأوائل من الطلاب في منظومة التربية والتعليم إيمانا بأن التعليم هو نواة التطور وقاطرة التنمية نحو مستقبل أفضل للمحافظة.