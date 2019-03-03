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أخبار العالم

صدام محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب فنزويلا

الأحد 03/مارس/2019 - 06:18 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي اليوم الأحد، إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لمنع أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا.

وأضافت فالنتينا لديلسي رودريجيز نائبة رئيس فنزويلا في موسكو إن روسيا تشعر بقلق كبير من أن تقوم الولايات المتحدة بأي استفزازات لإراقة الدماء، وذلك لإيجاد مبرر واختلاق أسباب للتدخل في فنزويلا.

وتابعت فالنتينا، وهي حليفة مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، "لكننا سنبذل قصارى جهدنا كي لا نسمح بذلك".

وكانت ديلسي قالت بعد محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة الماضي، إن الرئيس نيكولاس مادورو أصدر أمرا بنقل مكتب شركة النفط المملوكة للدولة في لشبونة إلى موسكو، في تحرك قالت إنه يهدف إلى المساهمة في حماية أصول بلدها.

واستشهدت ديلسي بإحجام بنك انجلترا المركزي عن تسليم بعض من أصول فنزويلا المودعة لديه.

وتدعم موسكو مادورو في مواجهة تحد سياسي من زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير، في خطوة لقيت دعما من الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية.

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