مجازاة 203 موظفين بالشباب والرياضة في القليوبية بسبب التزويغ

قرر الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مجازاة 203 أشخاص من العاملين بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة بالخصم يوم وحتى 5 أيام من الراتب بحسب المخالفة بجانب عقوبة الإنذار لبعضهم وذلك بعد إحالتهم للتحقيق خلال شهر فبراير المنقضي لارتكاب مخالفات رصدتها الزيارات المفاجئة ولجان المتابعة بالمديرية.



وأكد الصبروت في بيان اليوم أنه على رأس المخالفات التزويغ خلال أوقات العمل الرسمية أو غلق المراكز نهائيا وعدم تقديم الأنشطة والتوقيع للغير وغيرها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



وأشار إلى أن جولات المتابعة المستمرة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية لمتابعة المراكز ومدى التزام العاملين بها بالعمل وضرورة فتحها لتقديم الخدمات واستعدادها الكامل لممارسة كافة الأنشطة الرياضية وتفعيل دورها في محاربة الأفكار الهدامة وظاهرة الإدمان وتناول المخدرات وتشكيل وتوجيه ميول الشباب. والنشء نحو بناء بلدهم.

