وزيرة البيئة فى زيارة مكوكية بأسوان .. تتفقد المنشآت الصناعية والمواقع الخدمية .. وتعقد اجتماعا لتوفيق أوضاع مصنع كيما القديم .. صور

وزيرة البيئة فى زيارة مكوكية لتفقد المنشآت الصناعية والمواقع الخدمية بأسوان

الوزيرة تتفقد الحديقة الاستوائية الدولية لطرحها للاستثمار

الوزيرة تتفقد مصنع كيما الجديد

ياسمين فؤاد تعقد إجتماع لتوفيق أوضاع مصنع كيما القديم

تفقد المحطة الوسيطة لمخلفات القمامة

تفقد محمية سالوجا وغزال ومصانع السكر بكوم أمبو

فى زيارة مكوكية قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يرافقها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، بجانب أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة بزيارة ميدانية لتفقد بعض المصانع والمواقع الخدمية ويأتى ذلك استكمالًا للجهود المكثفة والمتواصلة التى تقوم بها محافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لرفع مستوى الخدمات وتحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية التى حبا الله بها هذه المحافظة العريقة عاصمة الشباب الإفريقى بما يعود بالخير والنفع على المواطن الأسوانى.وشمل برنامج الزيارة الحديقة الاستوائية الدولية ومصنع كيما 2 الجديد ، وأيضًا محطة تجميع مخلفات القمامة والتراكمات الوسيطة بالمحمودية، ومحمية سالوجا وغزال، علاوة على مصنع سكر كوم أمبو.استهلت وزيرة البيئة ومحافظ أسوان جولتهم الميدانية بتفقد الحديقة الاستوائية الدولية والتى تقع على مساحة 105 أفدنة فى بقعة ساحرة وموقع متميز وسط الجزر النيلية حيث تم إنشاؤها منذ 1991 على شكل بيضاوى فى الشلال الأول لنهر النيل ، وتهدف هذه الزيارة للوزيرة والمحافظ من أجل دراسة طرحها للاستثمار حتى يتسنى تحقيق الاستفادة منها كأحد المعالم الحيوية لاستقبال السائحين وزوار المحافظة من خلال إدارتها بشكل يحقق العوائد المرجوة منها من خلال رفع كفاءة المسطحات الخضراء و تهذيب وتقليم الأشجار والنخيل ، مع دراسة إقامة كوبرى معدنى للمشاة من الجانبين أو إقامة مراسى لاستقبال ضيوفها عبر اللنشات السياحية ، فضلًا عن تخصيص مساحات كأجنحة لعرض النباتات الاستوائية لدول حوض النيل والإفريقية بأسماء هذه الدول ، وأيضًا أماكن لحدائق حيوان أو للطفل أو لأنواع الورود والزهور ، علاوة على كامب سياحى لرحلات السفارى وقاعات للحفلات ومطاعم وكافتريات وبازارات ، وأخيرًا مدى إمكانية تشغيل عربات الطفطف لإتاحة الفرصة أمام السائحين وروادها للإستمتاع بجمال الحديقة.وعقب ذلك قامت وزيرة البيئة ومحافظ أسوان بتفقد مشروع إنشاء مصنع كيما 2 الجديد حيث استمعت الوزيرة والمحافظ لشرح مفصل من المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما عن حجم الأعمال التنفيذية الجارية بالمصنع الجديد والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى أكثر من 96 % ، وعقدت الوزيرة والمحافظ اجتماعًا مع المسئولين بالمصنع للتعرف والاستفسار عن وجود أى معوقات أو مشكلات أو ملاحظات لانتظام سير العمل على الوجه.وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الهدف من زيارة مصنع كيما هو الوقوف على الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مصنع كيما القديم لتوفيق أوضاعه وخاصة فى ظل دعم الوزارة لتنفيذ ذلك بمبلغ 15 مليون يورو، وذلك من أجل تحقيق سلامة بيئة العمل ونوعية الهواء، موضحة أنه سيتم إيفاد المعمل المتنقل التابع لوزارة البيئة لمدة شهر للوصول إلى النوعية المطلوبة للهواء.وأضافت الوزيرة بأن زيارتها اليوم لمحافظة أسوان سبقتها إيفاد مجموعة عمل من المتابعات سواء فيما يخص عمل وزارة البيئة ومنها مصنع كيما ، وأيضًا المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمنطقة المحمودية ودور الوزارة فى نقل كافة كميات القمامة بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية للتخلص الآمن منها.فيما أشاد اللواء أحمد إبراهيم بالدعم المتواصل الذى تقدمه وزارة البيئة تحت قيادة الدكتورة ياسمين فؤاد للمحافظة فى كافة المجالات المتعلقة بخلق بيئة نظيفة بأسوان عاصمة الشباب الإفريقى ومنها الدعم الذى قدمته الوزارة للتخلص الامن من كافة كميات القمامة المحطة الوسيطة بالمحمودية وغيرها الكثير من أوجه الدعم لمنظومة النظافة والعمل بالمحافظة.كما أثنى محافظ أسوان على الجهود العملاقة لشركة كيما بأسوان والمتمثلة فى نجاحها بإنشاء مصنع كيما للأسمدة عام 1956 وحرصها المستمر على دعمه وتطويره بإنشاء مصنع كيما 2 ليكون إحدى القلاع الصناعية العريقة في تاريخ الصناعة المصرية وليمثل ذلك نقطة انطلاق حقيقية نحو عصر جديد من التنمية والاستثمار ، بجانب مساهمة المشروع فى توفير 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.ثم توجهت وزيرة البيئة ومحافظ أسوان لتفقد محطة تجميع مخلفات القمامة والتراكمات الوسيطة بالمحمودية حيث استمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح عن آلية ومنظومة العمل بالمحطة الوسيطة من الدكتور يحيى عبد الله مستشار بوزارة البيئة، والذى أشار إلى أن المحطة تقع على مساحة 2 فدان ، وتستوعب نحو 250 طنا من أكوام القمامة وذلك من خلال رفع القمامة بعد تجميعها حيث اعتمدت وزارة البيئة 3 ملايين جنيه للتخلص الامن من كافة كميات القمامة ، وبالتوازى يتم رفع كافة كميات القمامة والمخلفات إلى المدفن الصحى المحكوم بمنطقة العلاقى والمقام على مساحة 50 ألف م 2 ويستوعب نحو نصف مليون من أطنان القمامة حيث تهدف هذه الزيارة إلى العمل على تحسين مستوى النظافة داخل نطاق مدينة أسوان من خلال للتخلص السليم منها من أجل خلق بيئة نظيفة بالشكل المطلوب.واستكملت وزيرة البيئة ومحافظ أسوان الجولة بزيارة محمية سالوجا وغزال على صفحة نهر النيل الخالد حيث استمعا إلى شرح مفصل عن المحمية والأنشطة التوعوية المختلفة التى يتم تقديمها لتعريف المواطنين عن مثل هذه المحميات الطبيعية وذلك من الدكتور محمد زكى نائب مدير المحمية والذى أشار إلى أنها تقع على بعد 3 كم شمال خزان أسوان داخل نهر النيل، وهى عبارة عن جزيرتين رئيسيتين هما جزيرة سالوجا وجزيرة غزال، وبينهما عدد من الجزر الصغيرة والتى تتصل ببعضها عند انخفاض منسوب المياه فى النيل، وتصنف من ضمن محميات الأراضى الرطبة وهى المناطق التى تغمرها المياه من عدة سنتيمترات لعدة أمتار خلال العام، وتعد من أصغر المحميات على مستوى جمهورية مصر العربية، ويوجد بها 135 نوعًا من الطيور المقيمة والمهاجرة، مثل فرخة الماء، والفرخة السلطانية، والواق الأبيض، والأخضر، واللقلق الأبيض والأسود ، وأبو منجل.وعقب ذلك قامت ياسمين فؤاد وأحمد إبراهيم بزيارة ميدانية لتفقد أقسام مصانع السكر بكوم أمبو حيث كان فى استقبالهم المهندس محمد عبده مدير المصانع والذى أكد على أن الإنتاج اليومى للمصانع وصل إلى 1500 طن سكر حيث يقوم بعصير حوالى 15 طنا يوميًا من محصول قصب السكر لتساهم مصانع سكر كوم أمبو والتى تعد من أقدم وأهم القلاع الصناعية بأسوان فى توفير تلك السلعة الاستراتيجية.موضحًا أنه فى الفترة الأخيرة تم إنشاء مرجل بخارى جديد صديق للبيئة ( تكوما ) لمصنع سكر كوم أمبو بطاقة 120 طن بخار / ساعة وهو ما يعادل طاقة 6 من المراجل القديمة الموجودة بالمصنع ، كما أنه يضم وحدة لمعالجة الصرف الصناعى بطاقة 50 م3/ يوميًا.وأضاف مدير المصنع أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال تطوير داخل مصنع الخشب الحبيبى لتوفيق أوضاعه البيئية من خلال استبدال فلتر مصنع الخشب الحبيبى القديم بفلتر جديد بتكلفة 5 ملايين جنيه وبطاقة تشغيل تصل إلى 70 ألف م3هواء / ساعة وخاصة أن المصنع ينتج 80 طنا يوميًا من أنواع الخشب الحبيبة المختلفة.