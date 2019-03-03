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حوادث

السيطرة على حريق في الوحدة الصحية بشبين القناطر

الأحد 03/مارس/2019 - 06:19 م
صور أرشيفية
صور أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بالوحدة الصحية بالزهويين التابعة للوحدة المحلية لنوي بشبين بمحافظة القليوبية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بالوحدة الصحية بالزهويين التابعة للوحدة المحلية لنوي بشبين

وعلى الفور تم الدفع بسيارات للسيطرة على الحريق وتبين أن الحريق في الدور الثاني بالوحدة الصحية وتم التحفظ على الحريق لمعرفة أسباب نشوبه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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