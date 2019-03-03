بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور

بدأت منذ قليل احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر التى تنظمها مؤسسة الأهرام برئاسة عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة وعلاء ثابت رئيس التحرير.



تعقد الاحتفالية بمؤسسة الأهرام بقاعة الاستاذ هيكل بحضور لفيف من الصحفيين والإعلاميين بينهم عدد من المرشحين على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.



وبدأت فعاليات مهرجان توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر للصحافة عن أصحاب الهمم وتجديد الخطاب الدينى تحت رعاية نقابة الصحفيين وجريدة الأهرام .