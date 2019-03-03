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أخبار البلد

بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 06:20 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
بدأت منذ قليل احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر التى تنظمها مؤسسة الأهرام برئاسة عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة وعلاء ثابت رئيس التحرير.

تعقد الاحتفالية بمؤسسة الأهرام بقاعة الاستاذ هيكل بحضور لفيف من الصحفيين والإعلاميين بينهم عدد من المرشحين على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.

وبدأت فعاليات مهرجان توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر للصحافة عن أصحاب الهمم وتجديد الخطاب الدينى تحت رعاية نقابة الصحفيين وجريدة الأهرام .
بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور
بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور
بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور
بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور
بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور
بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور
بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور
بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور
بدء احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر بالأهرام.. صور

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