العناني: كشفان أثريان جديدان قبل رمضان المقبل

قال د.خالد العناني وزير الآثار إن هناك كشوفات أثرية جاهزة للإعلان عنها، مشيرا إلي أنه هناك عدد من هذه الكشوفات في محافظات بعيدة.



جاء ذلك اليوم الأحد، أثناء افتتاحه مشروع مقابر كوم الشقافة، مشيرا إلي أن وزارة الآثار لديها خطة للإعلان عن الكشوفات الأثرية في توقيتات مناسبة.



وأوضح العناني أنه سيتم الإعلان عن كشفين أثريين جديدين قبل شهر رمضان المقبل.