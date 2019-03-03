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رياضة

الإصابات تواصل ضرب الأهلي .. إصابة جديدة قبل 24 ساعة من مواجهة بتروجت

الأحد 03/مارس/2019 - 06:30 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
غادر جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام غدًا في إطار منافسات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.

واشتكى أجاي من إصابة عضلية، ولم يستطع إكمال المران، وخرج بصحبة الجهاز الطبي، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على الاطمئنان على اللاعب قبل خروجه من الملعب.

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