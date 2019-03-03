ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عرض فيلم وثائقي عن رحلة الدكتورة نوال عمر بالأهرام

الأحد 03/مارس/2019 - 06:28 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
عرضت مؤسسة الاهرام خلال حفل توزيع جوائز نوال عمر والتى تنظمها المؤسسة بقاعة الاستاذ هيكل ، فيلما وثائقيا لرحلة نوال عمر .

الفيلم من اخراج الاستاذة اميمه على كبير مخرجى القناة الرابعه ، ويدور عن مدى تأثير الدكتورة نوال عمر فى حياة طلاب الدفعه الاولى 1986

وكانت قد بدأت منذ قليل احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر التى تنظمها مؤسسة الاهرام برئاسة عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الادارة وعلاء ثابت رئيس التحرير .

تعقد الاحتفالية بمؤسسة الاهرام بقاعه الاستاذ هيكل بحضور لفيف من الصحفيين والاعلاميين بينهم عددا من المرشحين على عضوية مجلس نقابة الصحفيين .

وبدأت فاعليات مهرجان توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر للصحافة عن اصحاب الهمم والتجديد الخطاب الدينى تحت رعاية نقابة الصحفيين وجريدة الاهرام .

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بـ الكونفدرالية

أبو ريدة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء بطولتي الدوري والكأس

أبويا بقى وزير.. قصة تدوينة كشفت عورة السوشيال ميديا وأوقعت الإعلام في فخها

أطباء يوضحون سر الكدمات الزرقاء في يد الملكة إليزابيث

شاهد.. مذيع عن فيديو تسريب الوقود من قطار: نقفل السكة الحديد أحسن لحد ما نطورها

البرلمان يطالب الهيئة القومية للأنفاق بكشف مصير الـ 2 مليار جنيه لتحويل المرافق

20 دقيقة.. الزمالك يبحث عن هدف مبكر وبيترو أتليتكو يضغط على وسط الملعب

إخلاء سبيل صاحب كلبي التجمع وحبس خفير الفيلا

رسميا.. بتروجت يفقد جهود نجمه قبل مباراة الأهلي بالدوري

طائرة الأحلام تنضم لأسطول مصر للطيران نهاية الشهر الحالي

رقص برشلونة على إهانة ريال مدريد في الكلاسيكو.. حديث الصحف الإسبانية

الزمالك يفتتح التهديف في شباك بيترو أتليتكو ويجدد آماله ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما طفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

IN BOX يستعرض النماذج الشابة الناجحة.. ويشيد بـ نور الشربيني وهداية ملاك
صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو
خبير دولي: رفع التوعية بالتشخيص المبكر لأمراض السمع لدى الأطفال.. فيديو
فيديوجراف| الشبح الأمريكي جاهز للقتال
ضريح زين العابدين.. مسجد من رائحة أهل البيت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟