عرض فيلم وثائقي عن رحلة الدكتورة نوال عمر بالأهرام

عرضت مؤسسة الاهرام خلال حفل توزيع جوائز نوال عمر والتى تنظمها المؤسسة بقاعة الاستاذ هيكل ، فيلما وثائقيا لرحلة نوال عمر .



الفيلم من اخراج الاستاذة اميمه على كبير مخرجى القناة الرابعه ، ويدور عن مدى تأثير الدكتورة نوال عمر فى حياة طلاب الدفعه الاولى 1986



وكانت قد بدأت منذ قليل احتفالية توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر التى تنظمها مؤسسة الاهرام برئاسة عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الادارة وعلاء ثابت رئيس التحرير .



تعقد الاحتفالية بمؤسسة الاهرام بقاعه الاستاذ هيكل بحضور لفيف من الصحفيين والاعلاميين بينهم عددا من المرشحين على عضوية مجلس نقابة الصحفيين .



وبدأت فاعليات مهرجان توزيع جوائز الدكتورة نوال عمر للصحافة عن اصحاب الهمم والتجديد الخطاب الدينى تحت رعاية نقابة الصحفيين وجريدة الاهرام .