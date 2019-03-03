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تعليم

الشعبة الفرنسية بسياسة واقتصاد القاهرة تحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسها

الأحد 03/مارس/2019 - 07:33 م
صدى البلد
ياسمين سامي
تحتفل الشعبة الفرنسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، غدا، بمرور 25 عاما على تأسيس الشعبة الفرنسية بالكلية، وبتخرج دفعة جديدة من جامعة باريس "بانتيون سوربون".

وتأتي الاحتفالية بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، وسيحضر الاحتفالية عدد من الشخصيات الهامة، وعلى رأسها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وسفير دولة فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه Stéphane ROMATET، والدكتور محمود السعيد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، والدكتور شهير زكي مدير الشعبة الفرنسية بالكلية بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة كلية الاقتصاد وأساتذة من جامعة باريس.

وسيتم خلال الحفل توزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم الأساتذة المؤسسين للشعبة الفرنسية، وكذلك المديرين السابقين للشعبة، والأساتذة الفرنسيين المؤسسين للاتفاقية مع جامعة باريس1.

والجدير بالذكر أن الشعبة الفرنسية بكلية الاقتصاد تأسست في عام 1994، وهو ثمرة شراكة متميزة بين جامعة القاهرة وجامعة باريس1- بانتيون سوربون، ومعهد الدراسات السياسية بباريس، وجامعة القديس يوسف ببيروت، ووزارة الخارجية الفرنسية.

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