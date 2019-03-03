طارق الدسوقي لـ صدى البلد: نلجأ لعمليات زراعة القوقعة في هذه الحالة .. فيديو

قال الدكتور طارق الدسوقي أستاذ طب السمع والاتزان وسكرتير الجمعية المصرية السمع والاتزان، إن كل أم لديها طفل فاقد السمع تقابلها مشكلة عدم تقبل طفلها لسماعة الأذن، وهو ما يتسبب في أزمة للأم والطفل أيضا، وهو ما يتسبب في صعوبة التعامل مع هذا الموقف.



وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع ضعف السمع هي بارتداد سماعة أذن داخلية، ولكن على الأم المثابرة لكي يعتاد الطفل عليها، كما يعتاد الطفل على ارتداء النظارات الشمسية.



وأشار إلى أنه يجب تدريب وتأهيل الطفل على كيفية تأقلمه مع السماعات، وإدراكه بأنها مهمة للغاية في تعزيز طرق تواصله مع الآخرين.



فيما أكد أن هناك بعض الحالات لا يمكنها أن تعزز السمع لديها باستخدام السماعات الداخلية، وهنا يمكن أن يلجأ الطبيب إلى زراعة عملية القوقعة، وهو أكبر إنجاز طبي توصل إليه العلم في آخر ١٠٠ سنة.