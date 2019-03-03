ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طارق الدسوقي لـ صدى البلد: نلجأ لعمليات زراعة القوقعة في هذه الحالة .. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 09:08 م
صدى البلد
آية التيجي - اسماء عبد الحفيظ - عدسة / عز حسين
قال الدكتور طارق الدسوقي أستاذ طب السمع والاتزان وسكرتير الجمعية المصرية السمع والاتزان، إن كل أم لديها طفل فاقد السمع تقابلها مشكلة عدم تقبل طفلها لسماعة الأذن، وهو ما يتسبب في أزمة للأم والطفل أيضا، وهو ما يتسبب في صعوبة التعامل مع هذا الموقف.

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع ضعف السمع هي بارتداد سماعة أذن داخلية، ولكن على الأم المثابرة لكي يعتاد الطفل عليها، كما يعتاد الطفل على ارتداء النظارات الشمسية.

وأشار إلى أنه يجب تدريب وتأهيل الطفل على كيفية تأقلمه مع السماعات، وإدراكه بأنها مهمة للغاية في تعزيز طرق تواصله مع الآخرين.

فيما أكد أن هناك بعض الحالات لا يمكنها أن تعزز السمع لديها باستخدام السماعات الداخلية، وهنا يمكن أن يلجأ الطبيب إلى زراعة عملية القوقعة، وهو أكبر إنجاز طبي توصل إليه العلم في آخر ١٠٠ سنة.

ترشيحاتنا

برلماني: تانك السولار وراء حادث قطار محطة مصر

رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا

إصابة قوية تضرب نجم الزمالك خلال مباراة بترو أتليتكو

قطع المياه عن 5 مناطق .. تعرف عليها

المتهم بقتل طفل ساقية مكي: قلتله هجيبلك حاجة حلوة.. وتخلصت من جثته بـ ستارة وبرميل.. صور

الأهلى والزمالك ينافسان بطل قطر لضم نجم المغرب

الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد من إنفلونزا الطيور ..فيديو

حكم من لا يصلي نهائيا ..فيديو

لص يعيد المسروقات لأصحابها بعد 50 عاما.. ويعتذر عن الجريمة

مدير مدرسة يعتدي على الطلاب في تركيا .. فيديو

رونالدو يقود يوفينتوس أمام نابولي في الدوري الإيطالي

إصالة: أحمل 3 جنسيات وفخورة بجنسية وطني الأم سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

شاهد .. هدف الزمالك فى شباك بترو أتلتيكو الأنجولي بالكونفدرالية
شاهد.. وائل كفوري يروج لأغنية ولاد الحرام
الخشت: جامعة القاهرة حققت أعلى ترتيب ضمن أهم التصنيفات العالمية
طارق الدسوقي يكشف عن 3 أسباب خطيرة تزيد نسبة إصابة الرُضع بضعف السمع .. فيديو
شريف نصر للفتيات: لا تسعي وراء الترند واختاري الموضة المناسبة لجسمك ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟