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أخبار البلد

انطلاق أعمال الدورة 151 لمجلس الجامعة العربية غدا برئاسة الصومال

الأحد 03/مارس/2019 - 07:19 م
ارشيفية
ارشيفية
نادر غازى
تبدأ غدا الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ( 151) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال خلفا للسودان وذلك على مدى يومين على ان تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء المقبل.

وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام ، إن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية ومنها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية ( 30 ) المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري .

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم، ان مشروع جدول الاعمال يتضمن بندا حول " القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي ، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية فى مدينة المحتلة، والامن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياة فى الاراضى العربية المحتلة ، والجولان العربي السوري المحتل. 

وقال مصدر دبلوماسي عربي، إن مشروع جدول الأعمال يتضمن موضوعات حول " التضامن من لبنان " و" تطورات الوضع فى سورية " و" تطورات الوضع فى ليبيا " و" تطورات الوضع فى اليمن " و" إحتلال ايران للجزر الإماراتية الثلاث " و" اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية " و " دعم السلام والتنمية فى السودان " و" دعم الصومال " و" دعم القمر المتحدة " و" الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الاريتري " .

وأوضح أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا " التدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية " و" مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم " و" العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية".

ويشتمل مشروع جدول الأعمال "عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية " تشتمل على " دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص " و " إعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية "و " العضوية الدائمة لدولة فلسطين فى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب".

وكذلك موضوعات حول " الشؤون القانونية وحقوق الانسان " تتعلق ب " الارهاب الدولى وسبل مكافحته " و" صيانةالامن القومي العربي ومكافحة الارهاب " و" تطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب " و" نتائج اللجنة مفتوحة العضوية لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية " 

ويتضمن مشروع جدول الاعمال الاضافي عددا من البنود منها " مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية فى قمة واحدة ، وتعيين مرشح العراق ( السفيرقيس العزاوى ) لشغل درجة الامين العام المساعد للجامعة العربية ، وبند حول وضع لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق ) .

وسوف يناقش المندوبون الدائمون غالبية البنود واعتماد مشاريع القرارات الخاصة بها ورفع عدد قليل من البنود ومشاريع القرارات المتعلقة بها الى وزراء الخارجية العرب يوم الاربعاء للنظر فى اقرارها خاصة مايتعلق بمشروع جدول أعمال قمة تونس العربية وتطورات الأوضاع فى سورية .

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