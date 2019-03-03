محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات برنامج لائق للحياة ولائق للاختلاف

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فعاليات برنامج " لائق للحياة ولائق للاختلاف " بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طور سيناء .



حضر البرنامج، اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مساعد المحافظ ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ومصطفى الزغبى وكيل مديرية التعليم والنائب غريب حسان عضو مجلس النواب والمحاسب فوزي همام رئيس مجلس مدينة طور سيناء وجمال عبد العال موجه التربية النفسية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .



وبمشاركة لجنة الفعاليات ممثلة في الدكتورة حنان إبراهيم الخبيرة النفسية بمكتب مستشار التربية النفسية والدكتور تامر أبو المعاطي مدرب معتمد للبرنامج والطالبة نيرة علام عبد الحفيظ مدرب معتمد للبرنامج.



وأعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن سعادته بالمشاركة مؤكدا استعداده تقديم الدعم المعنوي والمادي للفعاليات المشاركة وتذليل أية صعوبات .