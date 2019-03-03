ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات برنامج لائق للحياة ولائق للاختلاف

الأحد 03/مارس/2019 - 07:36 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فعاليات برنامج " لائق للحياة ولائق للاختلاف " بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طور سيناء .

حضر البرنامج، اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مساعد المحافظ ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ومصطفى الزغبى وكيل مديرية التعليم والنائب غريب حسان عضو مجلس النواب والمحاسب فوزي همام رئيس مجلس مدينة طور سيناء وجمال عبد العال موجه التربية النفسية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وبمشاركة لجنة الفعاليات ممثلة في الدكتورة حنان إبراهيم الخبيرة النفسية بمكتب مستشار التربية النفسية والدكتور تامر أبو المعاطي مدرب معتمد للبرنامج والطالبة نيرة علام عبد الحفيظ مدرب معتمد للبرنامج.

وأعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن سعادته بالمشاركة مؤكدا استعداده تقديم الدعم المعنوي والمادي للفعاليات المشاركة وتذليل أية صعوبات .
محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات برنامج لائق للحياة ولائق للاختلاف
محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات برنامج لائق للحياة ولائق للاختلاف
محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات برنامج لائق للحياة ولائق للاختلاف
محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات برنامج لائق للحياة ولائق للاختلاف

ترشيحاتنا

رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا

شاهد.. مذيع عن فيديو تسريب الوقود من قطار: نقفل السكة الحديد أحسن لحد ما نطورها

النائب العام يستدعي رئيس هيئة السكة الحديد وآخرين بسبب حادث محطة مصر

حكم من لا يصلي نهائيا ..فيديو

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بـ الكونفدرالية

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو

أطباء يوضحون سر الكدمات الزرقاء في يد الملكة إليزابيث

بشرى سارة.. الزراعة تعلن موعد إعلان ضوابط خفض أسعار الدواجن.. فيديو

جريمة بشعة.. يستعين بأصدقائه لقتل زوجته واغتصاب صديقتها ببولاق الدكرور

محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول الرسمية في مواجهة إيفرتون

تمساح عملاق فى ولاية جورجيا يثير ذهول رواد التواصل الاجتماعى .. صور

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول أمام إيفرتون لاستعادة صدارة الدوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

طارق الدسوقي يكشف عن 3 أسباب خطيرة تزيد نسبة إصابة الرُضع بضعف السمع .. فيديو
شريف نصر للفتيات: لا تسعي وراء الترند واختاري الموضة المناسبة لجسمك ..فيديو
IN BOX يستعرض النماذج الشابة الناجحة.. ويشيد بـ نور الشربيني وهداية ملاك
صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو
خبير دولي: رفع التوعية بالتشخيص المبكر لأمراض السمع لدى الأطفال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟