100 مليون صحة توقع الكشف على أساتذة وطلاب جامعة المنيا

قامت حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيرس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، بتوقيع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة المنيا بالمجان، حيث تستمر فعاليات الحملة داخل الجامعة طوال الشهرين القادمين.



وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، إن الحملة التى تجوب محافظات ومراكز وقرى ونجوع الجمهورية، دليل على اهتمام الدولة بالحفاظ على المواطن وسلامته، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت منذ بداية العام الدراسي الحالي بالكشف الطبي للطلاب الجدد بتوقيع الكشف والتحليل لفيرس سي علي ما يزيد عن 11 ألف طالب.



وأضاف أنه تم إعداد خطة متكاملة للجامعة لتغطية باقي الفرق الطلابية بالكليات تحت شعار "حلل واطمن"، حيث وصل عدد الطلاب الذين تم التحليل لهم أكثر من 4000 طالب خلال مرحلتها الأولي والتي شملت 12 كلية خلال الفصل الدراسي الأول ليصل إجمالي الطلاب الذين تم توقيع الكشف وإجراء تحاليل فيرس سي لهم إلى 15 الف طالب وطالبة، بالإضافة لبعض العاملين الذي رغبوا لإجراء التحليل.

