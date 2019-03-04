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تعليم

اليوم .. جامعة بنها تطلق قافلة بيطرية مجانية بقها

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تنظم كلية الطب البيطرى بجامعة بنها اليوم الإثنين قافلة بيطرية مجانية بقها وذلك فى إطار الدور الخدمى لخدمة المجتمع.

وتنطلق القافلة تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية ويشارك فيها الاطباء واساتذة الكلية وعدد من الطلاب.

وقال الدكتور ياسر فؤاد وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة تستهدف الكشف على الحيوانات والطيور وصرف العلاج بالمجان.

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