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منوعات

ضربت أسوأ مثال .. سلسلة متاجر أمريكية تحارب ذوي الإعاقة.. والسبب مالي

الأحد 03/مارس/2019 - 07:47 م
صدى البلد
محمد علي
قال موقع كومبليكس الأمريكي، إنه بعد 25 عاما من التجربة الإنسانية، قررت سلسلة متاجر وول مارت الشهيرة التخلي عن تجربتها الإنسانية لصالح الأرباح مقررة التضييق على الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين لديها، بفصلهم وإعلانها عدم حاجتها إليهم إلا بمواصفات معينة.

وكانت قد نجحت تجربة السوق الكبيرة بتعيين شخص يستقبل العملاء عند وصولهم إلى الفروع، وفي أغلب الحالات كان يتم اختياره من بين ذوي الاحتياجات الخاصة لتؤكد السلسلة أنها تهتم بأصحاب الظروف الخاصة.

وفجأة قررت إدارة السلسلة إنهاء التجربة في فروعها في الولايات المتحدة وكندا(1200 فرع) وبعثت بخطابات إلى موظفى الاستقبال بأنها لن تسمح لهم بالاستمرار فى عملهم اعتبارا من نهاية الشهر القادم مالم يكن الموظف قادرا على الحركة.

وجاء فى الخطابات، إنه ينبغى أن يكون موظف الاستقبال قادرا على السير على قدميه دون مساعدة، وأن يكون قادرا على حمل 25 رطلا على الأقل لأن هذه الوظيفة سوف تكون نوعا من خدمة العملاء وليس مجرد الترحيب بهم.

ولم تكتف إدارة السلسلة بالخطابات بل بدأت فى التضييق على موظفى الاستقبال.

وترفض منظمات حقوق الإنسان هذا القرار لأنه يحرم هؤلاء المعاقين من دخل يحتاجونه، ومن التواصل مع المجتمع، ويمكن أن يؤثر على المبيعات، وقد يشجع آخرين على أن يحذو حذوها.

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