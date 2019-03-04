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الحركة الوطنية يجهز المتطوعين لبطولة أمم أفريقيا .. ويعقد ندوة السبت المقبل

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:05 ص
صدى البلد
أسامة علي
عقد حزب الحركة الوطنية المصرية اجتماعًا لوضع الترتيبات النهائية للندوة المقرر عقدها السبت المقبل الموافق 9 من شهر مارس الجاري تحت عنوان "بطولة كأس الأمم الأفريقية .. مصر 2019 .. نعم نستطيع". 

تعقد الندوة تحت رعاية اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وتأتي بمثابة خطوة جديدة لتشكيل فريق من الشباب المتطوعين الراغبين في المشاركة بتنظيم البطولة بهدف تأهيلهم وتثقيفهم لطرح اسمائهم أمام الجهات المنظمة للاستفادة منهم، كما تستعرض الندوة الإيجابيات والمكتسبات التي تحققها الدولة المصرية جراء استضافة هذا الحدث الدولي الذي سيجعل مصر محط أنظار العالم ما يعد شهادة ثقة جديدة أمام دول العالم بأن مصر باتت بلد آمن مستقر.

يحاضر في الندوة "الدكتور نبيه العلقامي النائب السابق والأستاذ بجامعة حلوان، والدكتور عارف سليمان الخبير الرياضي الدولي ، والدكتور عبداللطيف صبحي أستاذ التشريعات والقوانين بجامعة حلوان، والدكتور محمد مغاوري أستاذ الإدارة لجامعة جنوب الوادي " كما تطرح الندوة ايضًا مقترحات بتخصيص جانب من تذاكر البطولة لشباب الأحزاب السياسية لإتاحة الفرصة أمامهم لحضور هذا الحدث الدولي.

وشكل الحزب لجنة مصغرة لإعداد وتنظيم الندوة والإشراف على جميع الفعاليات المرتبطة بكأس الامم الافريقية برئاسة النائب عبد الاله عبد الحميد أمين عام التنظيم ونهاد خيرالله امين عام الحزب بمحافظة القاهرة والدكتور سمير عبد الفتاح رئيس لجنة البحث العلمي وامين الحزب بالوايلي ومدحت نبيل الأمين العام المساعد للحزب بمحافظة القاهرة ومحمد عزمي الأمين المساعد وأمين الشباب والدكتور نور الشيخ أمين التدربب والتثقيف وخالد العوامي أمين الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب.

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