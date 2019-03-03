بيت الزكاة يتكفل بعلاج طفل عين الصيرة

أعلن حمادة المصري، والد الطفل الذي عقره كلب بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة، عن تواصل بيت الزكاة والصدقات المصري معه للتكفل بعلاج ابنه.



وقال المصري، لصدى البلد، إن بيت الزكاة المصري أعلن تكفله بعلاج ابنه أحمد ذو الست سنوات الذي عقره الكلب وحصلت له تشوهات في وجهه أدت إلى عزوفه عن الذهاب للمدرسة وإصابته بحالة نفسية سيئة.



وأشار إلى أن بيت الزكاة بالفعل بدأ رحلة علاج ابنه وتم عمل جلستين مع دكتورة متخصصة في الطبي النفسي، كما سيتم عرض الطفل على اثنين من كبار جراحي التجميل وكذلك متخصصين في الرمد.



وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة ابنه بالخطأ وظنوا أنه الطفل الذي عقره الكلب بمدينتي.