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الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد من إنفلونزا الطيور ..فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 07:31 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد القاضي
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور موجود في مصر، وتحديدا في إحدي قري محافظة الدقهلية، موضحا أن هذا النوع من المرض هو "h5n2".

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن النوع الجديد من المرض ظهر داخل إحدي المزارع، موضحا أنه يتم الآن عمل استقصاء نشط لكافة المزارع المحيطة بالمزرعة التي اكتشف فيها المرض.

وأشار إلي أنه يتم عمل حملات تحصين لجميع المزارع والطيور المحيطة للمزرعة المذكورة لمسافة 9 كيلومترات، لافتًا إلى أن هناك تعليمات وتكليفات من وزير الزراعة للعمل علي الاستقصاء النشط لكافة المزارع علي أرض مصر، مضيفا أن الوزارة كثفت نشاطها عقب اكتشاف هذا المرض.

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