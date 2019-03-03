الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد من إنفلونزا الطيور ..فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور موجود في مصر، وتحديدا في إحدي قري محافظة الدقهلية، موضحا أن هذا النوع من المرض هو "h5n2".





وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن النوع الجديد من المرض ظهر داخل إحدي المزارع، موضحا أنه يتم الآن عمل استقصاء نشط لكافة المزارع المحيطة بالمزرعة التي اكتشف فيها المرض.



