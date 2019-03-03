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ديني

علي جمعة: التزام النساء بالصفوف المتأخرة في الصلاة مسألة نظامية وليست عرقية

الأحد 03/مارس/2019 - 07:15 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وحيث ما أدركت الصلاة فصل"، سواء كان في مسجد أو حديقة أو مكان مهيأ طاهر للصلاة .

وأضاف جمعة خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" : السيدات يدخلن ويلتزمن الصفوف المتأخرة في أي مكان مهيأ للصلاة، لأن ذلك أفضل لهن فهي مسألة نظامية وليست عرقية تنظيمية.

وتابع: كون أنه ليس هناك مكان مخصص للسيدات أمر يرجع لإدارة المسجد وإمكانياته المادية، وحيث ما أدركته الصلاة فيصلي.

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