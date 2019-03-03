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حوادث

احتراق 15 فدانا من زراعات القصب جنوب الأقصر

الأحد 03/مارس/2019 - 07:59 م
صور أرشيفية
صور أرشيفية
شمس يونس
نجحت الحماية المدنية بجنوب الأقصر فى السيطرة على حريق هائل نشب فى زراعات القصب بإسنا، اليوم الأحد.

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الاقصر إخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد بنشوب حريق في منطقة الجبل التابعة لقرية أبو زحفة، بمركز اسنا جنوب المحافظة.

وانتقلت سيارات الاطفاء، وأسفر الحريق على احتراق 15 فدانًا من زراعات القصب القائمة، دون وجود إصابات بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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