الاهرام تحتفل بجائزة نوال عمر.. الزيني: الإعلام يخصص جوائز للإعلام الإلكتروني .. وإطلاق اسم الكاتبة الراحلة على أكبر مدرج لكلية الإعلام الرقمي

علاء ثابت : اختيار موضوعات الجائزة هذا العام تتوافق مع اهتمام الدولة المصرية

سعد سليم : نوال عمر تعلمنا منها كيفية تجاوز التحديات

الزينى : العام القادم يخصص جوائز للإعلام الإلكترونى

عبدالغني : إطلاق اسم نوال عمر على أكبر مدرج لكلية الإعلام الرقمى

عرض فيلم وثائقي عن رحلة الدكتورة نوال عمر



شهدت مؤسسة الأهرام، اليوم احتفالها السنوى الكبير لتوزيع جوائز مسابقة الدكتورة نوال عمر للصحافة، لأصحاب الهمم وتجديد الخطاب الديني، المقامة تحت رعاية نقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام.



وشارك في الحفل الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام ، والكاتب الصحفى سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر ، الدكتورة عبير الرباط عميد كلية آداب جامعة بنها ، والزميل الصحفى هشام الزينى نجل الراحلة نوال عمر وأمين عام الجائزة ، والدكتور أمين عبد الغنى، أستاذ الإعلام بجامعة الزقازيق.



فيما كرم الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، الزميلة نفيسة مصطفى عبدالواحد، الصحفية بجريدة الجمهورية الفائزة بالجائزة الأولى التى رأس لجنة تحكيمها لهذه الدورة الكاتب الصحفى علاء العطار، عن فرع "أصحاب الهمم"، بتقديمها ملفا عن التوحد تحت عنوان "دموع على وجوه الملائكة"، والذى تزامن مع إعلان الرئيس السيسى 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة حيث رصدت على أرض الواقع معاناة المصابين بالتوحد وشلل الاطفال الدماغى.



كما كُرم الزميل محمد ربيع غزالة، الصحفي بالأهرام المسائي، عن مجموعة صفحات عن تجديد الخطاب الديني، كما منحت الجائزة شهادة تقدير خاصة لصفحة صناع التحدي بجريدة الأهرام، والتي يشرف عليها الزميل أحمد عامر عبدالله.



وكرمت الجائزة أيضا، الطلاب الأوائل بكلية آداب بنها، وهما هاجر محمود أبو الخير ونورهان سمير السيد، والطالب الأول عمر محمد غريب بكلية آداب الزقازيق، قسم الإعلام.



من جانبه أكد الكاتب الصحفى سعد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، واحد اوائل دفعة 86 بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ان مصدر سعادته اليوم خلال حضور الاحتفال السنوى بجائزة نوال عمر التى تعلمنا منها كيفية نتجاوز التحديات هو فوز الزميلة الصحفية نفيسة مصطفى بجريدة الجمهورية بالجائزة الاولى .مطالبا جميع الزملاء ان يحذوا حذوها.



فيما قال علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، ان عام 2007 صدر قرار من نقابة الصحفيين باعتبار جائزة نوال عمر من الجوائز المعتمدة وخصص لها مجلس أمناء ولاقت طوال هذه السنوات احترام وشغف لدى الزملاء المتقدمين لها حيث شهدت هذا العام تقدم 78 زميلا وزميلة بينما بلغ عدد الأعمال المشتركة هذا العام نحو 20 عملا صحفيًا من الزملاء الصحفيين من المؤسسات المختلفة.



وأضاف ثابت، أن اختيار الموضوعات التي كانت موضوع الجائزة هذا العام تتوافق مع اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم وتجديد الخطاب الديني، مكانة الجائزة والراحلة الدكتورة نوال عمر، يجب أن تكون على مستوى الأحداث الكبرى في مصر ومتغيراتها.



قال هشام الزيني، أمين عام الجائزة، إن احتفالية الدكتورة نوال عمر تقام سنويا في نفس موعدها 3 مارس، منذ أن أطلقت في عام 2004، ، مؤكدا ان احتفالية هذا العام شهدت أكبر حضور من خريجي دفعات 1986 و1995 و1997 قسم الإعلام كلية آداب جامعة الزقازيق وبنها.



وأضاف "الزينى" انه سوف يكون فى العام القادم جوائز خاصة للإعلام الالكترونى ، متوجها بالشكر لنقابة الصحفيين ومؤسسة الاهرام لمساندة هذه الجائزة لتستمر طوال هذه السنوات.



بينما أكد الدكتور أمين عبد الغنى، أستاذ الاعلام بجامعة الزقازيق، أنه من المقرر اطلاق اسم نوال عمر على أكبر مدرج لكلية الاعلام الرقمى بالجامعة خلال هذا العام.



من جانب آخر عرضت مؤسسة الأهرام خلال حفل توزيع جوائز نوال عمر والتى تنظمها المؤسسة بقاعة الأستاذ هيكل ، فيلما وثائقيا لرحلة نوال عمر.



الفيلم من اخراج الاستاذة اميمة على كبير مخرجى القناة الرابعة، ويدور عن مدى تأثير الدكتورة نوال عمر فى حياة طلاب الدفعة الاولى 1986.