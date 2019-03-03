ميدو جابر: عدت لبيتي في مصر المقاصة

أكد ميدو جابر، لاعب وسط مصر للمقاصة، أن فريق الإنتاج الحربي الذي يقودة المدير الفني المخضرم مختار مختار يمتلك مقومات مميزة تؤهلة للحصول على مركز متقدم في الدوري.



وأضاف جابر خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، عقب المباراة: "كان مهم الفوز لأن الإنتاج الحربي ينافسنا على المركز الرابع بجانب النادي المصري".



أوضح: "مصر المقاصة بيتي وعدت له، ولهم كل الاحترام وهناك دعم لي".



اختتم: "أريد أن أفيد نفسي والفريق، ونريد نكون متواجدين في المربع الذهبي بنهاية الموسم".