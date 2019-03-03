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تعليم

طب عين شمس: توقعات بزيادة عدد المصابين بضعف السمع إلى 15 مليون في 2050

الأحد 03/مارس/2019 - 08:58 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أقامت جامعة عين شمس، احتفالية كبرى بمناسبة يوم السمع العالمى و الذي يوافق 3 مارس من كل عام ، بحضور د. أسامه منصور وكيل كلية الطب للدراسات العليا و البحوث و د. شهيرة موسى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة و د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتنسيق د.عادل عبد المقصود أستاذ ورئيس وحدة السمع بقسم الأنف والإذن والحنجرة بكلية الطب جامعة عين شمس، ود. نادية كمال الأستاذ المتفرع بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة عين شمس.

وأكد د. محمود المتيني ، أن طب عين شمس أن وحدة السمع بقسم الأنف والأذن والحنجرة وحدة عريقة أنشئت منذ عام ١٩٧٣، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع للقسام بالتوعية اللازمة ، لافتًا إلى نجاح مستشفيات جامعة عين شمس في تنفيذ توجيهات الدولة بالقضاء على قوائم الانتظار في ٨ أمراض من بينها حالات زراعة القوقعة.

وأضاف د. أيمن صالح أن هناك تطوير مستمر بقسم الأنف والأذن والحنجرة ،مؤكدا أن وحدة السمع ستشهد تطوير كبير خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى بعض مسببات ضعف السمع من بينها استخدام أجهزة المحمول لفترات طويلة و كذلك التعرض المستمر الضوضاء.

وقال د.عادل عبد المقصود ، إننا ندعم التدريب و تأهيل الكوادر والبحث العلمى فى هذا المجال ، وكانت البداية فى مستشفى عين شمس التخصصى، لافتًا أن وحدة السمع بطب عين شمس أقدم وحدة على المستوى المؤسسي تقوم بإجراء عمليات زراعة القوقعة منذ عام ١٩٩٥.

و أوضح أن الإحصائيات تشير إلى تزايد نسبة ضعاف السمع لتصل إلى ١٥ مليون بحلول 2050 ، مما يزيد من أهمية التوعية المجتمعية بضرورة الاكتشاف المبكر للمرض لعلاجه.

وأشارت د. نادية كمال إلى التطبيق الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية و يتم تحميله مجانا بعنوان hearWHO ، والذي يمكن من خلاله اختبار السمع ذاتيًا.

و تضمنت الاحتفالية استعراض لبعض التجارب الحياتية لحالات من ضعاف السمع و كذلك اختبار السمع من خلال مشاركة عدد من الشركات العاملة في المجال وكذلك أطباء وحدة السمع بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب. 

كما شملت الاحتفالية فقرات فنية بلغة الإشارة لطلاب كلية التربية النوعية و كورال أطفال جمعية نداء.

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