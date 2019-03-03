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فن

فى ذكرى ميلاده .. ضيق في التنفس سبب وفاة عبد الله فرغلي

الأحد 03/مارس/2019 - 07:31 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبد الله فرغلي الذي اشتهر بأداء شخصية علام الملواني في مسرحية مدرسة "المشاغبين"، ومثل في العديد من المسلسلات والمسرحيات.

حصل على ليسانس آداب وتربية، بدأ العمل في مسرحيات عديدة للفنانين المتحدين مثل "حواء الساعة 12، سيدتى الجميلة، مع خالص شكرى، سكر زيادة، الزيارة انتهت، الصول والحرامى، حارة الضحك، لعبة الزواج"، وكتب بعض المسرحيات وعمل في العديد من المسلسلات التليفزيونية مثل "أبنائي الأعزاء شكرا، صيام صيام، أنا وأنت وماما في المشمش، وأخو البنات".

رحل الفنان الكبير عبد الله فرغلي الثلاثاء 18 مايو 2010، بعد إصابته بأزمة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين.

كان الفنان الراحل قد أصيب بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من الفن والإبداع قدم خلالها أعمالا كثيرة مهمة في السينما والتليفزيون والمسرح.

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