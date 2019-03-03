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مدير مدرسة يعتدي على الطلاب في تركيا .. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 07:33 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
نشرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة شريط فيديو لتعرض عدد من الطلاب بإحدى مدارس مدينة شانلي أورفا الثانوية جنوب شرق تركيا للضرب من قبل مدير مدرسة كان ينتظرهم على درج المدرسة، وذلك بسبب تأخرهم على موعد اليوم الدراسي.

وصور الطلاب في مدرسة بيري رئيس الثانوية فيديو يوثق واقعة الضرب حيث قام مدير المدرسة بضرب وصفع وشد أذن طلاب تأخروا عن مواعيد الحصص.

هذا وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب في استياء الكثيرين.

من جانبها فتحت مديرية التربية الوطنية بمدينة شانلي أورفا تحقيقا مع مدير المدرسة وطلبت منه بيانا مفصلا حول الواقعة.

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