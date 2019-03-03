أحمد الجندي وهايدي عادل يتوجان بذهبية الزوجي في كأس العالم للخماسي الحديث

توج المصريان أحمد الجندي وهايدي عادل، بذهبية الزوجي المختلط في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تقام بمصر



جاء تتويج الجندي وعادل ، بعد احتلالهما لصدارة منافسات السباحة والسلاح بمجموع نقاط 558 في اللعبتين ، كذلك تفوق اللاعبين في لعبة الفروسية ، ليحصدا لمصر ذهبية منافسات الزوجي المختلط.



يذكر أن الجندي قد توج بذهبية بطولة العالم للرجال أمس.