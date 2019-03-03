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رياضة

أحمد الجندي وهايدي عادل يتوجان بذهبية الزوجي في كأس العالم للخماسي الحديث

الأحد 03/مارس/2019 - 07:28 م
صدى البلد
القسم الرياضي
توج المصريان أحمد الجندي وهايدي عادل، بذهبية الزوجي المختلط في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تقام بمصر

جاء تتويج الجندي وعادل ، بعد احتلالهما لصدارة منافسات السباحة والسلاح بمجموع نقاط 558 في اللعبتين ، كذلك تفوق اللاعبين في لعبة الفروسية ، ليحصدا لمصر ذهبية منافسات الزوجي المختلط.

يذكر أن الجندي قد توج بذهبية بطولة العالم للرجال أمس.

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