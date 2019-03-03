مليونير في عمر الـ19 سنة..عمل بأغرب وظيفة ليحصد الشهرة والملايين

ربما تكون موهبة البعض في قدرتهم الذهنية التي قد تنتشر بين الناس، ويقبلون عليها لدرجة تصل بشاب لم يتجاوز العشرين لأن يكون مليونيرًا، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.



وقالت شبكة بي بي سي، إن الأرجنتيني ، سانتياجو لوبيز ، الذي يبلغ من العمر 19 عاما، جنى بالفعل مليون دولار، من وظيفة غريبة.



ويعمل لوبيز قرصانا لصيد الفيروسات الموجودة في المواقع الالكترونية مقابل مكافآت مجزية.



ووجد لوبيز نحو 1600 فيروس في أشهر المواقع العالمية.



واشترى الشاب عددا من السيارات الفاخرة وفيلا بحمام سباحة.





