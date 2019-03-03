الخشت: جامعة القاهرة حققت أعلى ترتيب ضمن أهم التصنيفات العالمية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نجحت في تحقيق تقدم بنسبة 100% في تصنيف «QS» البريطاني خلال عام ونصف.



وتابع الخشت خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «جامعة القاهرة تحتل المركز 101 عالميا في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية، وهذه نتيجة ليست قليلة في البحث العلمي، خاصة أن ميزانيات بعض الجامعات تساوي ميزانيات دول»، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تحتل مراكز تتراوح ما بين 150 إلى 200 عالميا في تخصصات العمارة وعلوم الكمبيوتر والهندسة الكيميائية وعلوم الزراعة.



ولفت إلى أن جامعة القاهرة تحتل مراكز تتراوح ما بين 201 إلى 250 عالميا في مجالات علوم المواد واللغات الحديثة، حيث تعد المرة الأولى التي يدخل فيها تخصص اللغات الحديثة في التصنيف العالمي.