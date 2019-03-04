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برلمان

برلماني: أسعار توريد القمح تتم من المكاتب.. ويطالب بسعر مناسب لإرضاء الفلاح

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية تتم من المكاتب، مطالبا النزول لأرض الواقع ومعرفة التكلفة الحقيقية لغنتاج محصول القمح الذى يدفعه الفلاح المصرى طيلة موسم الزراعة.

وتابع شعلان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، يجب تحديد هامش ربح مناسب للفلاح المصرى الذى لا يمتلك عملا اخر غير الزراعة ، مشيرا إلى قيام الدولة بتحديد هامش ربح بسيط للغاية للفلاح وعلى الجانب الاخر تقوم استيراد محصول القمح بملايين الدولارات.

وأضاف القمح المصرى جودتها أفضل بكثير من القمح الذى يتم استيراده من الخارج، معقبا على الحكومه الإنصات وتنفيذ متطلبات أعضاء مجلس النواب قائلا: "احنا بنمثل الفلاحين والمواطنين إحنا نواب فى الشارع وعلى الأسفلت وعارفين المشاكل لو تمت ترجمت مقترحاتنا هتتحل على الأقل نسبة 50% من المشاكل".

وطالب عضو لجنة الزراعة أن يتم تشكيل لجنة من ممثلى وزارتى الزراعة والمالية ولجنة الزراعة بمجلس النواب وجمعية التعاونيات وأيضا جمعية الاصلاح الزراعى لتحديد سعر توريد القمح قائلا:" الناس دى لازم تكون موجوده فى اللجنة لأنها بتمثل شريحة كبيرة من الشعب وهى شريحة الفلاحين".

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أنه جارى تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين، حيث تم مخاطبة وزارة المالية وأن حساب سعر القمح المحلى يكون ضمن دراسة بعض الخصائص وهى أن وزارة الزراعة تقوم بحساب تكاليف الإنتاج، كما تقوم هيئة السلع التموينية بحساب تكلفة القمح المستورد على مدار 3 أشهر، وتكاليف النقل.

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