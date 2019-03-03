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منوعات

جوجل ترفض حذف تطبيق «أبشر» لتتبع الزوجات بالسعودية.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 07:44 م
صدى البلد
أحمد شريف
رفضت شركة جوجل إزالة تطبيق «أبشر» الذى تطبقه الحكومة السعودية ويمنح الرجال قدرة على تتبع زوجاتهم.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة التكنولوجيا العملاقة قالت إن البرمجيات التي تسمح للرجال بمراقبة الزوجات تستوفي جميع الشروط التقنية .

وسيبقى تطبيق "أبشر" على متجر "جوجل بلاي" بعد أن وجدت مراجعة أنه لا ينتهك أيًا من قواعد الشركة.

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